باسكال مشعلاني.. «لعبها صح» في أكتوبر

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشفت باسكال مشعلاني عن تفاصيل ألبومها الغنائي الجديد، والذي يحمل اسم «استني»، وتعود خلاله بهذا الألبوم بعد غياب 3 سنوات، منذ طرح آخر ألبوماتها الغنائية بعنوان «بخاف أعشقك»، والذي تضمن 20 أغنية، ويعد الألبوم الـ 17 بمشوارها الغنائي.

وصرحت باسكال أنّ ألبومها الجديد سيطرح إلكترونياً فقط للمرة الأولى بمشوارها الفني عبر المنصات الرقمية، ولن يتم طرحه في المتاجر الموسيقية عبر الأسطوانات المدمجة مثلما حدث في ألبوماتها السابقة، مضيفةً أنها ستطرح أغاني الألبوم بشكل فرادي بواقع أغنية كل شهر.

ويضم الألبوم 7 أغنيات متنوعة الأنماط الموسيقية، وتجمع بين اللهجة الخليجية، واللبنانية، والبدوية، إلى جانب اللهجة المصرية، واستقرت على طرح أغنية «لعبها صح»، في أكتوبر المقبل، وهي أغنية باللهجة الخليجية للشاعر الغنائي سعود الشربتلي، وألحان تامر توفيق، تحمل الطابع الموسيقي الذي يجمع بين المقسوم والإيقاعات، والأغنية تحمل الكثير من البهجة والفرح.

وأعربت عن سعادتها برد الفعل الإيجابي تجاه أغنية «استني»، أولى أغاني ألبومها، والتي تم طرحها خلال الأيام الماضية على المنصات الرقمية والسمعية، وهي من أشعار محمد الرفاعي وألحان ملحم أبو شديد، وتدور فكرتها حول حالة التفاهم التي تجمع بين الأحباء، وتخطت الأغنية حاجز 3 ملايين مشاهدة منذ طرحها.