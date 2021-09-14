أزياء ومجوهرات «التلي» على منصة «إرثي»

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مجلس إرثي للحرف المعاصرة، عن إطلاق مجموعات فنية جديدة من الأزياء والمجوهرات لعشر مصممات إماراتيات من خريجات برنامج «أزيامي» على منصة «Elevenish»، المنصة الإلكترونيّة المخصصة للمصممين والمواهب الناشئة من جميع أنحاء العالم الراغبين بتوسيع أعمالهم والترويج لها على المستوى العالمي، من خلال تجربة تسوّق سلسة. وتجسد المجموعات نتاج تجارب فنية وإبداعية مستوحاة من التراث الإماراتي لحرفة التلّي، تنقل من خلالها المصممات رؤيتهن الفنيّة إلى الجمهور المحلي والعربي والعالمي، حيث بات يمكن للجمهور شراء قطع المجموعات، والاطلاع عليها من خلال المنصة عبر الموقع: https://elevenish.com/، ومن صالة العرض الخاصة بمنصة «Elevenish»، في مجلس غرفة أم الشيف بدبي.

وتعبّر المجموعات الفنية والتصاميم الجديدة عن رؤية برنامج «أزيامي» الذي أطلقه مجلس إرثي للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة بالشراكة مع «كلية لندن للأزياء»، إذ جاءت نتيجة توفير الدعم اللازم للمصممات الإماراتيات الشابات ورعاية مواهبهنّ وتنمية مهاراتهن في مجال الأزياء.