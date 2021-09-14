دنيا سمير غانم تتجاوز أحزانها في «عالم موازي»

محمد قناوي (القاهرة)

قررت دنيا سمير غانم، تجاوز أحزانها على وفاة والدها الفنان سمير غانم ومن بعده والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، عبر العودة من جديد خلال الأيام المقبلة لاستكمال تصوير مسلسلها «عالم موازي»، الذي خرج من سباق رمضان الماضي بسبب إصابة والدتها دلال عبد العزيز بفيروس «كورونا» المستجد، وتدور أحداث «عالم موازي» في 15 حلقة فقط حول مقابلة دنيا سمير غانم مجموعة من الأشخاص وتتعدد المواقف والأزمات بشكل كوميدي، حيث يدور العمل في إطار حلقات منفصلة.

ولم تكن تلك التجربة الأولى للفنانة دنيا سمير غانم التي تقدم من خلالها عملاً مكوناً من 15 حلقة، حيث سبق وقدمت في عام 2019، 3 شخصيات مختلفة في عمل واحد في «بدل الحدوتة 3»، ويشارك في بطولة المسلسل الجديد الراحلة دلال عبدالعزيز، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال.

دنيا سمير غانم تنتظر عرض أول بطولة سينمائية لها بعنوان «تسليم أهالي»، الذي انتهت من تصويره قبل ستة أشهر وتعود من خلاله للسينما بعد غياب دام لأكثر من ثلاث سنوات، وتجسد شخصية إجرامية، في إطار كوميدي، حيث تدير عصابة من خلال أحداث الفيلم، ويشاركها البطولة هشام ماجد.