أبوظبي تحتضن المهرجان الإبداعي الأول من نوعه

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة التصميم العالمية "سيمي بيرمانينت"، عن برنامج المهرجان الإبداعي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر المقبل في منارة السعديات بمشاركة ألمع النجوم والمواهب الإبداعية العالمية في قطاعات التصميم والتجزئة والعلامات التجارية والأزياء والتكنولوجيا.ويشهد "مهرجان سيمي بيرمانينت الشرق الأوسط"، الذي تتوفر تذاكره حالياً، حضوراً مميزاً لفنانين عالميين من بينهم مارك رونسون، المؤلف والمنسق الموسيقي والمنتج الحاصل على جائزتي أوسكار وجرامي، الذي يقدم عرضاً موسيقياً حصرياً في أبوظبي.

ويحتضن المهرجان أيضاً تجارب تفاعلية مُلهمة، بما في ذلك أول معرض مؤقت للمطعم والمقهى الأكثر شهرة في نيويورك "ذا فلاور شوب"، ومعرض "لا روزا سوشال كلوب" لأعمال أبرز الفنانين المعاصرين في الولايات المتحدة، ومن بينهم كاهليل جوزيف وريان ماكجينلي وجوهانا جاكسون. وخلال فعاليات المهرجان، يُطلق رفيق أناضول، فنان الوسائط الرقمية التركي المقيم في الولايات المتحدة، عملاً فنياً يقوم على البرمجة المعلوماتية واستخدام الأضواء.

ينضم إلى هذه الباقة العالمية المرموقة عدد من المواهب الإبداعية من منطقة الشرق الأوسط، مثل المطربة دانا حوراني، والفنان جيسون سيف، والمخرج الإبداعي بنيامين أيدين، والمصور حسين الموسوي، وهو ما يمنح المهرجان طابعاً إقليمياً خاصاً يعكس تطور الصناعات الإبداعية في الإمارات والمنطقة بصفة عامة.

وأشار علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة "سيمي بيرمانينت" مهدت الطريق لاستقطاب أفضل المواهب والمصممين ومطوري المفاهيم والتجارب الإبداعية من مختلف أنحاء العالم إلى العاصمة الإماراتية.

وقال: يشكل "مهرجان سيمي بيرمانينت الشرق الأوسط" إضافة نوعية تُثري جدول فعاليات أبوظبي الذي يكتسب المزيد من التنوع والزخم، كما أنه يساهم في تعزيز مكانة الإمارة منارةً للإشعاع الثقافي والفني وحاضنةً للابتكار في قطاعات التصميم وإدارة الأعمال والصناعات الإبداعية".

يأتي "مهرجان سيمي بيرمانينت الشرق الأوسط" نتيجة شراكة بين منصة "عروض أبوظبي"، ذراع التجزئة بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجموعة "سيمي بيرمانينت". وتتبنى الدورة الأولى للمهرجان في المنطقة موضوع جسور التواصل، حيث تركز على اللقاءات والتفاعلات والأعمال التعاونية غير المخطط لها التي تُفضي إلى ابتكار مفاهيم خلاقة تُحدث تحولات جذرية في الصناعات الإبداعية والتصميم.

يتضمن برنامج المهرجان سلسلة من الحوارات والندوات وورش العمل والتجارب وعروض الأداء التي تمنح المواهب العالمية في مجال إدارة الأعمال والتصميم والإبداع والتكنولوجيا منبراً لعرض رؤيتها لكيفية بناء جسور جديدة بين رواد هذه القطاعات والجمهور المستهدف في جميع أنحاء العالم.

وقال موراي بيل، المؤسس والمدير الإبداعي التنفيذي في مجموعة "سيمي بيرمانينت": "يتزامن تدشين مهرجان "سيمي بيرمانينت الشرق الأوسط" للمرة الأولى في المنطقة مع الترحيب بقائمة منتقاة من المواهب الإبداعية لاستكشاف أفكار ومفاهيم وتجارب جديدة. عقب 18 شهراً من التحديات والجهد المتواصل، تشكل استضافة هذه القائمة الكبيرة من المواهب من منطقة الشرق الأوسط والعالم في العاصمة الإماراتية إنجازاً بحد ذاته يعزز ثقتنا في توفير تجربة لا تُنسى".

يذكر أن مبادرة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي شهادة الأمان (Go Safe) تضمن اتباع أعلى معايير الصحة والسلامة والنظافة في "مهرجان سيمي بيرمانينت الشرق الأوسط" إلى جانب الفنادق ومراكز التسوق ومعالم الجذب والمطاعم والحدائق الترفيهية والأماكن العامة في الإمارة.