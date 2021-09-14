بدأت إذاعة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بثّ دورتها البرامجية لشهر سبتمبر الجاري، مقدمة لمستمعيها 12 برنامجاً، منها 9 برامج مباشرة مدة كل برنامج ساعة كاملة، و3 برامج أخرى مدة كل برنامج منها 25 دقيقة.
وتتنوع برامج الإذاعة الجديدة بين ترفيهية وتراثية وطبية واجتماعية ودينية وتربوية وتقنية، وتنفرد بعض البرامج بموضوعاتها، حيث تحرص الإذاعة على مناقشة أبرز المواضيع التي تشغل الجمهور في حياتهم اليومية، بدءً من الشؤون الصحيّة والمالية مروراً بإدارة الوقت وحل المشكلات الأسرية، وصولاً إلى التخطيط للمستقبل وبناء بيت العمر وغيرها من الموضوعات.
يتصدر برامج "أمان يا بلادي"، الذي يبث عند الساعة 9:30 صباحا دورة برامج سبتمبر، تناقش بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، مختلف القضايا والظواهر الأمنية والمرورية والقانونية، من خلال استضافة مسؤول أمني ومحاورته في الموضوعات ذات الصلة بتوعية كافة لشرائح المجتمع.
ويشتمل البرنامج الذي يبث البرنامج كل يوم أحد عند الساعة 9:30 صباحاً، مقابلات مع أفراد من الجمهور، ويتناول المستجدات في القوانين العامة، بالإضافة إلى استقبال مشاركات المستمعين عبر الرسائل النصية القصيرة وعبر الهاتف.
ويتابع المستمعون عند الساعة 8:30 من مساء كل ثلاثاء المحامي الدكتور يوسف الشريف، في برنامج "سيد الأدلة" الذي يسلط الضوء على القضايا المتداولة في المجتمع، ويطرح كل قضية بأسلوب سردي وروائي بهدف تقديم الحلول ومعرفة ما الذي يقوله القانون من حيث تكييف الوقائع وفقا لتشريعات دولة الإمارات.
ويستعرض البرنامج نصوص المواد القانونية بحسب القضية المعروضة في كل حلقة، لتحقيق الفائدة وطرح البعد الاجتماعي وتقديم النصيحة اللازمة والعلاج الأمثل للحالات المعروضة.