«سبيس إكس» تستعد لأول رحلة سياحية في الفضاء

واشنطن (أ ف ب)

تطلق شركة «سبيس إكس» غداً صاروخاً يقل أربعة ركاب سيقضون ثلاثة أيام في الفضاء في مهمة طموحة جداً، يميّزها أنها الأولى في التاريخ التي تحمل أشخاصاً عاديين إلى المدار، ليس بينهم أي رائد فضاء محترف.

ويفترض أن تنهي هذه المهمة المسماة «إنسبيريشن 4» فصل صيف تميز بتوجه أصحاب المليارات إلى الفضاء أولهم ريتشارد برانسون في 11 يوليو على متن مركبة فيرجن غالاكتيك، وبعده بأيام جيف بيزوس مع شركته بلو أوريجين.

وأشهر السياح على مركبة سبايس إكس الملياردير جاريد إيزاكمان رئيس شركة خدمات مالية والطيار المتمرس.