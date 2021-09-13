آلاء شاكر.. «بطلة» 3 أفلام

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

حالة من الانتعاش الفني تعيشها الممثلة آلاء شاكر، التي شاركت في بطولة عدد من الأعمال الدرامية التلفزيونية والسينمائية في الفترة الأخيرة. وقالت إنها لم تتوقف عن الفن منذ بداية تفشي «كورونا» حتى الآن، متمنيةً أن تنتهي «الجائحة» وتعود الحياة لطبيعتها، خصوصاً بعدما تأثرت الإنتاجات الفنية بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وأوضحت آلاء في حوارها مع «الاتحاد»، أنه رغم الخطوات التي يخطوها صناع الدراما والسينما في الإمارات، والخليج بصفة عامة من أجل حضور الأعمال الفنية، لتوفير تجربة ترفيهية تخفف أعباء الناس من الأزمة التي نعيشها، إلا أن الحياة نفسها تأثرت كثيراً ولم تعد كسابق عهدها، وقالت: نخاطر بأرواحنا ليس من أجل المال كما يقول البعض، بل الفن داخل روحنا ويسري في دمائنا، وواجب علينا تجاه جمهورنا أن نقوم بالدور الحقيقي الذي يلعبه الفن خصوصاً في وقت الأزمات، من خلال الترفيه عن الناس وتخفيف أعبائهم.

وتابعت: شاركت في بطولة مسلسلات عرضت في رمضان خلال العامين السابقين، هي «أم هارون» و«كنا أمس» و«حارس الجبل» و«مارغريت»، إضافة إلى المسلسل الذي يعرض حالياً «كف ودفوف» مع الفنانة هدى حسين، و«رشاش» مع الفنان يعقوب الفرحان الذي يعرض على إحدى المنصات، أما بالنسبة للسينما فشاركت في بطولة فيلم الإماراتي «شبح» مع المخرج عامر سالمين المري الذي تأجل عرضه عام وأكثر بسبب «كورونا» ومن المقرر أن يعرض قريباً على الشاشات المحلية، وأصور حالياً فيلماً إماراتياً سعودياً جديداً بعنوان «بكل سرور»، إلى جانب مشاركتي مؤخراً أيضاً في بطولة الفيلم الإماراتي الجديد «الملياردير» مع المخرج عامر سالمين المري أيضاً، مشيدة بدور صناع السينما الإماراتيين الذين يسعون لإعادة الروح من جديد للإنتاجات السينمائية.

وأعربت آلاء عن سعادتها بالأعمال، التي شاركت في بطولتها وعرضت على الشاشات أو المنصات الرقمية، حيث نالت صدى كبيراً، وحققت لها نقلة نوعية، خصوصاً أنها جسدت العديد من الشخصيات المختلفة، من خلال قصص تنوعت بين المعاصر والتراثي والبدوي والتاريخي والاجتماعي.

تجربة فريدة

فيلمها الجديد «بكل سرور» الذي تصوره في أبوظبي، والمقرر عرضه في السينما المحلية والخليجية في أكتوبر المقبل، تتشارك في بطولته مع عبد الله الجنيبي وطارق الحربي وكابتن ريما وبريفان عبد الرحمن ومحمد شامان وعبد الله قحطاني، وحول ذلك قالت: الفيلم تجربة جديدة، لا سيما أنني أؤدي للمرة الأولى دوراً كوميدياً في السينما، من خلال شخصية جادة، اتضحت معالمها بعد لقاء مع المخرج رائد التميمي.

صراع نفسي

وحول تلقيها بعض التعليقات السلبية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي والتدخل في خصوصيتها، قالت: بعدما توفي خالي الذي كانت تربطني به علاقة قوية، دخلت في صراع نفسي كبير ومحاسبة النفس، واعتزلت الناس فترة وغيرت من طريقة ملابسي، لكن لم أعتزل التمثيل، بل أكملت مشواري من خلال أدوار مناسبة، منها مسلسل «ساعة الصفر» مع بثينة الرئيسي والمخرجة الإماراتية نهلة الفهد، ولا تزعجني الآراء والتعليقات السلبية.

في انتظار «أبو الفنون»

صرحت الفنانة آلاء شاكر أنها تنتظر عودة المسرح من جديد كسابق عصره، بالإضافة إلى انطلاق أيام الشارقة المسرحية، لأنها تشتاق إلى الوقوف على خشبة «أبو الفنون»، الذي تعشقه كثيراً خصوصاً بعدما توقفت النشاطات المسرحية لأكثر من عامين بسبب أزمة «كورونا».