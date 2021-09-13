5 طرق تخلص طفلك من الصديق السلبي

أبوظبي (الاتحاد)

قدم تقرير اجتماعي نشره موقع «Times of India» الإلكتروني 5 طرق للتعامل مع الموقف، التي يسببها بعض الأصدقاء السلبيين لأبنائهم:

1 - تصرف بإيجابية:

لا تمنع طفلك من إقامة صداقة أو التحدث إلى آخر، بل أخبره وتحدث معه حول التصرفات السلبية ولكن بطريقة إيجابية، حتى يتعلم كيف يفرق بنفسه بين الصواب والخطأ.

2- معرفة الآخر:

ابذل جهداً لفهم ما يجذب طفلك للتحدث مع الطفل الآخر، حيث إن معرفة ذلك يساعدك في التعامل مع الوضع بطريقة أفضل.

3- الحكمة والإقناع:

تحدث مع طفلك بوضوح وبهدوء حول اعتقاداتك بشأن صديقه، وحاول تقديم أسباب حقيقية لعدم اقتناعك بتلك الصداقة، كما أن عليك أن تتحدث معه حول توقعاتك منه بشأن تبني السلوكيات الجيدة والتصرف بحكمة واتزان والاهتمام بالدراسة.

4- التواصل المستمر:

نادراً ما يشارك الأب أو الأم محادثة حقيقية مع أطفالهم، إلا أن التواصل معهم كثيراً يساعدك على فهم ما يمرون به وتوجيههم بشكل صحيح.

5- أنشطة مختلفة:

لتشتيت انتباهه عن قضاء المزيد من الوقت مع الطفل الآخر، حاول إشغال وقته وإشراكه في أنشطة مختلفة.