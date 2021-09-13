أميرة فتحي.. لماذا غابت عن السينما 12 عاماً ؟

سعيد ياسين (القاهرة)

تعود أميرة فتحي إلى التمثيل بعد غياب 12 عاماً من خلال فيلم «أولها حلو» مع حمزة العيلي، ودراين حداد، وتأليف وإخراج حازم متولي.

وقالت أميرة لـ «الاتحاد»: إنها انتهت مؤخراً من تصوير الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، الذي يناقش العلاقات بين الرجل والمرأة ومشاكلهما، وتجسد فيه شخصية فتاة تدعى «سمر»، تعمل مترجمة، وتقع في علاقة عاطفية مع أحد زملائها، وتواجه مشاكل صعبة في تتويجها بالزواج.

وأشارت إلى أنها تراهن على الفيلم بشكل عام لما يطرحه من قضايا، وعلى دورها بشكل خاص، حيث تعتبره دوراً مميزاً وتجربة فنية لم يسبق لها تقديمها من قبل، وكشفت عن أنها لم تتعمد الغياب طوال السنوات الماضية، خصوصاً أنها تعتمد على المضمون، وليس التواجد الذي لا يضيف أي جديد إليها، وقالت إن «أولها حلو» يعيدها للسينما بعد غياب 12 عاماً منذ قدمت فيلم «إبقى قابلني» مع حسن حسني، ومحمد لطفي، وعلاء مرسي عام 2009، وأكدت أن تصوير الفيلم بدأ قبل عامين، لكنه توقف أكثر من مرة بسبب جائحة «كورونا».