بعد 15 عاماً من الترميم.. مقبرة الملك زوسر بسقارة تستعيد الحياة

شعبان بلال (القاهرة)

بعد ما يزيد على 15 عاماً من عمليات الترميم، استعادت المقبرة الجنوبية للملك زوسر بسقارة في محافظة الجيزة «جنوب مصر» رونقها من جديد، لتفتح أبوابها للزيارة لأول مرة منذ عام 2006.

وتقع المقبرة الجنوبية للملك زوسر في الركن الجنوبي لمجموعته الجنائزية بمنطقة آثار سقارة المصرية الشهيرة، وتتكون من جزئين الجزء العلوى عبارة عن مبنى كالمصطبة مشيد من الحجر الجيرى وبه إفريز مزين بحيات الكوبرا.

أما الجزء السفلي فمنحوت في الصخر على عمق يصل إلى حوالي 30 متراً، ويمكن الوصول إليه بسلم حجري يؤدي إلى باب منحوت فى الصخر أيضاً ثم ممر المدخل به سلم حجري يؤدي بدوره إلى باب المقبرة والذى يؤدي إلى الممرات الداخلية المؤدية إلى مستوى فراغات المقبرة والحاوية للوحات جدارية مزينة من الفيانس الأزرق.

وحسب وزارة الآثار والسياحة المصرية، توجد بالمقبرة بئر في نهايته غرفة دُفن بها تابوت ضخم من الجرانيت الوردي تُماثل غرفة الدفن في الهرم المدرج، كما توجد ممرات ودهاليز طويلة عديدة زينت جدرانها بأبواب وهمية تحمل صورة الملك وألقابه، وزينت الجدران بقطع من الفيانس الأزرق.

وبدأت وزارة الآثار المصرية في مشروع ترميم المقبرة منذ عام 2006، شمل تنفيذ أعمال ترميم الممرات السفلية وتدعيم الحوائط و الأسقف وإزالة الشروخ وتثبيت بلاطات الفيانس لاستكمال العناصر الداخلية للمقبرة، وإعادة تجميع و ترميم التابوت الجرانيتي الموجود في قاع بئر الدفن، وتأهيل المقبرة للزيارة من خلال تمهيد الأرضيات وتركيب سلم يؤدي إلى البئر والمقبرة وإضاءتها بشكل كامل.

ولمحبي الآثار المصرية، يُمكن زيارة المقبرة بدءاً من غدا الثلاثاء أمام الزائرين والسياح، كما يُمكن زيارة وتصوير المقبرة كاملة بما فيها الممرات والدهاليز المغلقة أمام الزائرين مجاناً، وذلك بشكل استثنائي.