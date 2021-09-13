هل خدع فيضان النيل مصر هذا العام؟

شعبان بلال (القاهرة)

على الرغم من توقعات الجهات المسؤولة في مصر بارتفاع فيضان النيل هذا العام عن المعدل الطبيعي بسبب حالة الأمطار الشديدة، إلا أنه بعد مرور شهرين على بدء موسم الفيضان فإن كل المؤشرات تؤكد أنه أعلى من المتوسط.

وتواصل مصر حالة الاستنفار لمواجهة فيضان نهر النيل الذي بدأ منذ أكثر من شهرين، وسط تأكيدات بأن فيضان هذا العام أعلى من المتوسط.

وأكد وزارة الموارد المائية والري المصرية أن فيضان هذا العام أعلى من المتوسط حتى الآن، مشيرة إلى استمرار نفس معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل خلال شهر سبتمبر، واستمرار عملية الخفض التدريجي للتصرفات المائية مع تلبية الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين في مصر.

ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري المصرية، إنه كان من المتوقع أن يكون فيضان النيل هذا العام مرتفعاً بعد سقوط أمطار شديدة وغزيرة في بداية موسم الفيضان، مضيفة أن الفيضان هذا العام أعلى متوسط، لكن لم يكن حسب التوقعات.

وأضافت لـ «الاتحاد»، أن حدة فيضان النيل بدأت في الانكسار خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة اتخاذ عدة إجراءات، على رأسها متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

وأشارت المسؤولة المصرية إلى استمرار عملية الخفض التدريجي للتصرفات المائية وتخفيض مناسيب المياه بكافة المجاري المائية خلال الفترة الحالية.

وفي سياق متصل، لم تتأثر مصر بصورة كبيرة بقيام إثيوبيا بالملء الثاني لسد النهضة بسبب ارتفاع معدلات فيضان النيل هذا العام، حسب أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، الذي أوضح أن الزيادة في فيضان النيل هذا العام عوضت الكمية التي خزنتها أديس أبابا والبالغة 3.5 مليار متر مكعب.

في حين أكد السودان أن عدم تبادل البيانات مع إثيوبيا تسببت في أضرار كبيرة للخرطوم في إدارة السدود والخزانات الخاصة به.

وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي توقفت المفاوضات الخاصة به منذ جولة أبريل الماضي في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تبعتها جلسة مجلس الأمن حول السد في يونيو الماضي، بطلب من القاهرة والخرطوم.

بينما تؤكد إثيوبيا أن سد النهضة مشروع قومي يهدف إلى التنمية للشعب الإثيوبي، متعهدة بعدم التسبب في أضرار جسيمة إلى دولتي المصب.