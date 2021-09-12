تطوير عروض «باور بوينت»

سان فرانسيسكو (د ب أ)

طورت «مايكروسوفت» خاصية جديدة باسم «كاميو» تتيح الجمع بين تغذية الكاميرات المستخدمة في الاجتماعات الافتراضية باستخدام تطبيق «مايكروسوفت تيمز» والعروض التقديمية التي تتم باستخدام برنامج «باور بوينت»، وهو ما يعني ظهور منفذ العرض على الشاشة إلى جانب الشرائح التي يعرضها كما لو كان العرض في قاعة حقيقية، كما تتيح الخاصية الجديدة خيارات أكثر لشكل العرض بهدف توفير رؤية أفضل.

وأضافت «مايكروسوفت» إلى تطبيق «تيمز خاصية «مدرب الخطيب» التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل أداء المتحدث وإرشاده لما يحقق وضوح نبرة صوته، وتخبره إذا كان يقاطع شخصاً آخر.