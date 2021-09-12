"يعود إلى الحياة" بعد أن سقط جراء السهر

أطفال يمارسون ألعاب الفيديو

ع + ع -

أفادت صحف صينية أن شابا من مقاطعة خنان بوسط الصين، يُفترض أنه مات، "عاد إلى الحياة" في مفاجأة أسعدت الأطباء الذين أشرفوا على إنعاشه.

ونقل موقع صحيفة "غلوبال تايمز" الصيني عن صحف محلية أن الشاب، البالغ من العمر 20 عامًا، سقط مغمى عليه بشكل مفاجئ بعد أن ظل مستيقظا طوال الليل يمارس الألعاب الإلكترونية على الكمبيوتر.

وأغمي على الشاب في مقهى للإنترنت في مدينة تشنغتشو. وقال موظف في المقهى إن الرجل سقط فجأة على الأرض وعانى من تشنجات ورغوة حول فمه عندما قام من الكرسي بعد أن مارس الألعاب طوال الليل.

وصل أطباء من مستشفى قريب لكنهم وجدوا أن الرجل "في حالة موت" بالفعل مع توقف في التنفس وضربات القلب.

مع ذلك، قرروا محاولة إنقاذ الرجل، كما قال طبيب في مكان الحادث.

بعد إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لمدة عشرين دقيقة تقريبًا واستخدام أدوية "الإبينفرين"، بدأ قلب الرجل ينبض بشكل تلقائي مرة أخرى. على الفور، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج في قسم الطوارئ. وحالته الآن مستقرة.

ووفقًا للأطباء، عانى الرجل من انسداد رئوي ناتج عن عادة الإدمان على السهر حتى وقت متأخر في ممارسة الألعاب والجلوس لفترة طويلة دون ممارسة الرياضة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي