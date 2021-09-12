جواهر المهيري في قائمة «فوربس» للتأثير الاجتماعي

هناء الحمادي (أبوظبي)

اختارت «فوربس الشرق الأوسط» مؤخراً جواهر المهيري ضمن فئة «التأثير الاجتماعي في مجال السياسة والقانون» تحت سن 30 عاماً، ضمن 60 مرشحاً يمتاز كل واحد منهم بقدرات وإمكانات، تؤهله لقائمة العديد من الفئات في مجال الرياضة والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا وفئة التأثير الاجتماعي في مجالات السياسة والقانون والتعليم والرعاية الصحية وريادة الأعمال الاجتماعية.

المهيري «28 عاماً» حاصلة على ماجستير في الإدارة البيئية، وبكالوريوس في إدارة الطيران، ودبلوم الدراسات العليا في العلاقات الدولية والدبلوماسية الإماراتية، وخريجة برنامجي «قادة طاقة المستقبل الشباب» و«شبكة الدبلوماسيين الشباب العالمية».

تميز

تقول المهيري: «التحقت بالسلك الدبلوماسي خلال الفترة الماضية، حيث كان دوري العمل على ترويج وتنسيق المصالح الاقتصادية للدولة، وتنظيم المنصات الاقتصادية والسياسية، والبحث في القضايا الرئيسية المرتبطة بعلاقات الدولة الاقتصادية والتجارية مع شركائها حول العالم، كما عملت كمراقب تطوير الأعمال في طيران الإمارات لمدة ثلاث سنوات قبل التحاقي بالسلك الدبلوماسي.. وتم اختياري كأحد أعضاء مجلس دبي للشباب من قبل المكتب التنفيذي لإمارة دبي ومجلس الإمارات للشباب في عام 2016، حيث كنت خلال عضويتي جزءاً من أول خلوة وطنية للشباب لتساهم في إطلاق الأجندة الوطنية للشباب، كما كانت لي مشاركة نشطة مع الفريق الذي ساهم في صياغة استراتيجية الشباب العربي، ومثلت الشباب الإماراتي والعربي في منصات إقليمية ودولية، وكانت أبرزها اجتماعات الشباب لدى الأمم المتحدة.

قائمة فوربس

وحول اختيارها ضمن قائمة «فوربس الشرق الوسط» أضافت: تم اختياري مؤخراً ضمن قائمة العرب الصادرة من فوربس الشرق الأوسط في «فئة التأثير الاجتماعي في مجال السياسة والقانون»، من أصل 20 جنسية في 11 دولة، وأعربت عن فخرها بهذا الإنجاز المشرف، الذي يضاف إلى رصيدها، خلال مسيرتها التي ركزت خلالها على تحويل الأفكار الإبداعية إلى واقع ملموس، يساهم في إلهام الأجيال.

ولفتت إلى أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه ترتيب أحلامها وأهدافها بما يتناسب مع طموحها الكبير، مستندة إلى العزيمة والإرادة القوية نحو التميز والنجاح بفضل دعم أسرتها، حيث تطمح دائماً إلى رفع علم دولة الإمارات في كل محفل دولي وعالمي، وأن تكون شخصية لها بصمة إيجابية من أجل رفعة الوطن، ووجهت النصيحة إلى جيل اليوم: «تجرأ واحلم، وثق في قدراتك لتحقيق هذه الأحلام، لتحقيق ذلك ذكّر نفسك أن تكون متواضعاً، واسعَ للمزيد، ودائماً اغتنم الفرصة، وكن شاكراً وممتناً لكل من دعمك ووقف بجانبك، ولو من خلال موقف بسيط».

إنجازات جواهر المهيري متعددة، حيث نالت وسام سمو وزير الخارجية والتعاون الدولي للتميز، وجائزة الشيخ ماجد بن محمد آل مكتوم للإعلام، وجائزة شل، وجائزة هيا نقرأ، كما حصلت على منحة دراسية من جامعة كولومبيا بنيويورك لاستكمال دراستها في مجال الشؤون الدولية، مع التركيز على التمويل الدولي والسياسات الاقتصادية.