«ياس الترفيهية».. دخول مجاني للأطفال حتى نهاية سبتمبر

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل مدن ياس الترفيهية تقديم عرض الدخول المجاني للأطفال حتى 30 سبتمبر، والذي يوفر دخولاً مجانياً للأطفال ممن هم في عمر 12 سنة أو أقل، مع كل تذكرة يتم شراؤها للبالغين للاستمتاع بأجمل الألعاب والتجارب الترفيهية العائلية في عالم فيراري أبوظبي، والمغامرات المائية المنعشة في ياس ووتروورلد أبوظبي، ولقاء شخصيات الأنيميشن المفضلة في عالم وارنر براذرز أبوظبي.

وتحتضن عالم فيراري أبوظبي «منطقة العائلة» التي صممت لتمنح الضيوف من العائلات والصغار أوقاتاً حافلة بالمرح والترفيه مع أروع الألعاب والأنشطة العائلية التي تمكنهم من خوض تجارب ترفيهية حافلة بالتشويق والمغامرة، إذ تتضمن هذه المنطقة أربع نسخ مصغرة من أبرز الألعاب التي تحتضنها المدينة، بما في ذلك «سباق السرعة»، و«برج التيربو»، و«أجنحة الأبطال»، و«فورمولا روسا جونيور».

وسيتمكن الأطفال في ياس ووتروورلد أبوظبي من الاستمتاع في «ملعب الأطفال» الذي يضم حوض سباحة للأطفال ومجموعة من المنزلقات والألعاب المائية المتنوعة، في حين تشمل منطقة «يهال» على العديد من المنزلقات الصغيرة ودلو ضخم يسكب المياه على المارين أسفله، ليقدم لضيوف ياس ووتروورلد أبوظبي الصغار أوقاتاً مميزة مع التسلية والمرح. أما «قلعة مرح» فتقدم للأطفال العديد من التجارب المائية المميزة مع منزلقات مائية، ودلوي ماء ضخمين، ومدافع مائية، والعديد من الألعاب المائية التفاعلية.

أما في عالم وارنر براذرز أبوظبي، سيحظى الضيوف من مختلف الأعمار في منطقة كرتون جانكشن بأجواء مفعمة بالمرح والسعادة والمغامرات المذهلة ضمن تجربة «متحف ألغاز سكوبي-دو» واللحاق بسكوبي-دو وأصدقائه عبر الممرات السرية والدهاليز المخيفة المتشعبة، وسيكون الأطفال على موعد مع أوقات فريدة في المرفق الترفيهي المميز «كرتون جانكشن كاروسيل» الذي يضم عربات ركوب ملونة ومستوحاة من الشخصيات المفضلة لديهم مثل باغز باني، ودافي داك، بالإضافة إلى الثنائي المشاغب توم آند جيري. ويمكن أيضاً زيارة منطقة بيدروك للاستمتاع بأوقات عائلية فريدة في «مغامرة نهر بيدروك مع ذا فلينستونز»، والانطلاق برحلة نهرية فريدة بالقارب والاستمتاع بالمناظر الخلابة.