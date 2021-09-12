جوليان مور أول نجمة على سجادة «تورونتو» الحمراء

أبوظبي (الاتحاد، ووكالات)

وثقت الممثلة جوليان مور خطواتها، حيث حلت أول ضيفة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي تسير على السجادة الحمراء خلال افتتاح المهرجان، وذلك بعد عامين من إقامة الفعاليات «عن بُعد» بسبب إغلاق حدود كندا أمام المسافرين نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

وتأتي أهمية المهرجان الذي تتواصل فعالياته حتى 19 سبتمبر الجاري من أنه يحدد توجهات السباق إلى الأوسكار، وسيكون أغلب الحضور هذا العام من السيارات أو من خلال عروض الهواء الطلق لمتابعة نحو 200 فيلم أي أكثر من ضعف التي عُرضت عام 2020، وفق إجراءات احترازية صارمة تجنباً لانتشار الإصابة.

جوليان بطلة الفيلم الموسيقي «دير ايفان هانسن» الذي استهل به المهرجان فعالياته التي يحضرها سنوياً قرابة 500 ألف من محبي السينما ومتابعي نجوم هوليوود.. قالت: «إنها لحظة رائعة وأنا مولعة بهذا المهرجان».

وجوليان ممثلة أميركية ولدت عام 1960، رُشحت لأربع جوائز أكاديمية، وفازت بجائزة الإيمي عام 1988 لأصغر ممثلة بارزة في دراما صباحية، وجائزة الغولدن غلوب عام 1994 لأفضل فريق ممثلين عن دورهم في فيلم طريق مختصر. لم يستهوها في البداية حب التمثيل، إلا أنها كانت تقبل على القراءة بشدة، لكنها شاركت في فرق التمثيل المدرسي، وقدمت مجموعة من المسرحيات، ونالت التشجيع من معلم اللغة الإنجليزية، ونصحها والدها بالتدريب في الجامعة، وقُبلت في جامعة بوسطن، وتخرجت من قسم المسرح عام 1983، وحازت العديد من الجوائز:

الأوسكار

أفضل ممثلة مساعدة، عام 1998، عن فيلم ليال مرعبة.

أفضل ممثلة رئيسية، عام 2000، عن فيلم نهاية علاقة.

أفضل ممثلة مساعدة، عام 2003، عن فيلم الساعات.

أفضل ممثلة رئيسية، عام 2003، عن فيلم بعيداً عن الجنة.

أفضل ممثلة رئيسية، عام 2015، عن فيلم ما تزال أليس.

غولدن غلوب

أفضل فريق تمثيلي، عام 1994، عن فيلم طريق مختصر.

أفضل ممثلة مساعدة، عام 1998، عن فيلم ليال مرعبة.

أفضل ممثلة، عام 2000، عن فيلم نهاية علاقة غرامية.

أفضل ممثلة، عام 2003، عن فيلم بعيداً عن الجنة.

أفضل ممثلة مساعدة، عام 2010، عن فيلم رجل وحيد.

أفضل ممثلة استعراضية أو كوميدية، عام 2011، عن فيلم الأطفال كلهم على ما يرام. أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني، عام 2013، عن فيلم تغيير اللعبة، وفازت بها. أفضل ممثلة استعراضية أو كوميدية، عام 2015، عن فيلم خرائط النجوم. أفضل ممثلة، عام 2015، عن فيلم ما تزال أليس، وفازت بها.