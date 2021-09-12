ويزو مصورة فوتوغرافية في «الفرح فرحنا»

محمد قناوي (القاهرة)

تجسد دينا محسن الشهيرة بـ «ويزو» في المسلسل الجديد، الذي تعاقدت علي بطولته بعنوان «الفرح فرحنا» دور مصورة فوتوغرافيا، وستقدم الشخصية في إطار كوميدي، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حول رحلة صعود لمجموعة شباب ينتمون إلى طبقة اجتماعية فقيرة ويعيشون جميعاً في حارة شعبية.

وقالت «ويزو»: يجسد «أوس أوس» الذي يشاركني بطولة المسلسل دور منظم أفراح شعبي، ويقع في العديد من المواقف التي تعتمد علي كوميديا الموقف، ويشارك في بطولة العمل محمد ثروت، ميرنا جميل، وهو من تأليف د.حسين مصطفى محرم، وإشراف عام على الكتابة أوتاكا، وإخراج معتز التوني. وأشارت إلى أنها تصور حالياً فيلمها الجديد «خرجوا ولم يعودوا» قصة صفاء هاشم، سيناريو وحوار وائل يوسف، ويشارك في بطولته مصطفى أبو سريع وحسني شتا، وخالد عليش، ورنا سماحة، إخراج حسن السيد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي. وأوضحت أنها انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في فيلم تماسيح النيل، الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم، منهم كريم عفيفي، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وبدرية طلبة، وآخرون، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتظهر خلال العمل بشخصية زوجة تاجر سيارات «محمد ثروت»، الذي يحاول الضغط على خالد الصاوي من خلالها لأنها شقيقته في العمل.