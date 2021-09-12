آسر ياسين ينتهي من «الثمانية»

سعيد ياسين (القاهرة)

انتهى الفنان آسر ياسين من تصوير دوره في مسلسل «الثمانية»، الذي يشاركه بطولته خالد الصاوي، وغادة عادل، ومنذر رياحنة، الذي تدور أحداثه المسلسل في ثماني حلقات فقط في إطار من الإثارة والتشويق، ويجسد فيه شخصية ضابط مباحث للمرة الأولى في مشواره الفني، ويقوم خلال الأحداث بالعديد من العمليات الخاصة، ومنها إنقاذ أحد المستشفيات من عملية تفجير إرهابية، ومن المقرر عرض المسلسل على إحدى المنصات. ويعد «الثمانية» ثاني تجارب آسر مع المسلسلات القصيرة، حيث شارك خلال شهر يناير 2020 في بطولة مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» مع منة شلبي، وسوسن بدر، وجسد فيه شخصية «عماد» الشاب الذي يعاني اضطرابات عقلية.

من ناحية أخرى، ينتظر آسر تصوير دوره في عدد من الأفلام السينمائية التي وافق على المشاركة فيها، ومنها: «شلة ليبون» مع أحمد السقا، وأحمد عز، وكريم عبدالعزيز، ومنة شلبي، وماجد الكدواني، وتأليف تامر حبيب، وإخراج ساندرا نشأت، والجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق» مع أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، ومحمد ممدوح، وسيد رجب.