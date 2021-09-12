مصر تستعد لاستضافة حدث عسكري ضخم

أحمد عاطف (القاهرة)



تستضيف مصر في نهاية نوفمبر المقبل معرض إيديكس 2021 العسكري، بحضور أكثر من 400 عارض إقليمي وعالمي، وسط توقعات بأن يستقطب الحدث أكثر من 30 ألف زائر.

ومن المفترض أن تنطلق فعالياته في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021، ليكون فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، التي تتيح إبرام الصفقات مع العارضين.

وأكدت مصر على اتباعها كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان السلامة الصحية للزوار خلال فعاليات المعرض الذي يقام على أرضها، مشيرة إلى أن إيديكس أصبح مظلة دولية فاعلة لاستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم.

وكانت مصر قد نظمت النسخة الأولى من معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس في ديسمبر عام 2018، والنسخة الثانية منه كانت ستنفذ في ديسمبر 2020، إلا أن جائحة فيروس كورونا وتأثيرها عالمياً تسببت في تأجيل المعرض.