«مرايا».. نافذة على إبداعات الزمن الجميل

الشارقة (الاتحاد)

تفتح هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون أمام جمهورها نافذة إعلامية جديدة لمتابعة ومشاهدة أبرز أعمالها الإعلامية والفنية التي عرضت خلال الثلاثين عاماً الماضية، حيث تخصص على تطبيقها الإلكتروني منصة «مرايا»، قسماً لأعمال استثنائية في الدراما والمسرح والإنتاج التلفزيوني الإماراتي خلال العقود الماضية، لتضيف بذلك محتوى جديداً ونوعياً إلى منصتها التي تمتلك مكتبة كبيرة للبرامج التي تخص الهيئة وليست الأكبر.وتتنوّع المواضيع التي يطرحها القسم، إذ يقدّم للمشاهدين نخبة من ألمع الأعمال الدرامية والمجتمعية التي أبدع فيها نخبة من النجوم الخليجين والعرب، إذ يتسنى للجمهور متابعة العمل الدرامي الإماراتي «آخر أيام العمر»، الذي تمّ عرضه على شاشة قناة الشارقة، شهر رمضان من العام 2002، قصّة وسيناريو وحوار الكاتب سالم الحتاوي وبطولة مجموعة واسعة من النجوم أبرزهم أحمد الجسمي، ومرعي الحليان، وسيف الغانم، إلى جانب العديد من الأعمال المتميّزة مثل «سوالف» و«بن سحتوت» و«تناقضات» و«الكفن» وغيرها.

ويضّم القسم زاوية مخصصة للمسرح تعرض نخبة من ألمع الأعمال التي أبدع فيها عدد كبيرة من نجوم الإماراتيين، مثل مسرحية «عودة هولاكو» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بطولة أحمد الجسمي، سيف الغانم، وغيرهم، إلى جانب العديد من الأعمال المهمة والتي شكّلت إضافة نوعية في الحِراك المسرحي الخليجي والعربي مثل: مسرحية القضية تأليف صاحب السمو حاكم الشارقة، وتمثيل سيف الغانم وأحمد الجسمي وسميرة أحمد وكوكبة أخرى من ألمع النجوم وغيرها من الأعمال المهمّة.

وتأخذ المنصة الجمهور من المشاهدين لذاكرة المكان وفرحة العيد عبر سلسلة من البرامج والتقارير التي رصدت احتفالات الإمارة والدولة بحلول الأعياد والمناسبات الرسمية، في تغطيات ميدانية تسلّط الضوء على العديد من المعالم السياحية والتراثية التي شكّلت هوية الإمارة، إضافة إلى العديد من البرامج المجتمعية والثقافية التي تركّز على جملة من المضامين الإبداعية وتستضيف طيفاً واسعاً من الفنانين والمبدعين في مختلف الحقول.