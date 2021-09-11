اختتمت، مساء اليوم السبت، فعاليات الدورة الثامنة والسبعين لمهرجان البندقية السينمائي بإعلان لجنة التحكيم الفائزين بجوائز المهرجان المرموق.
في ما يأتي أبرز الفائزين بالجوائز الرئيسية:
الأسد الذهبي لأفضل فيلم: «ليفنمان» للمخرجة الفرنسية من أصل لبناني أودري ديوان.
الأسد الفضي - جائزة لجنة التحكيم الكبرى: «ذي هاند أوف غاد» (ايه ستاتا لا مانو دي ديو) لباولو سورنتينو (إيطاليا).
الأسد الفضي - جائزة أفضل إخراج: «ذي باور أوف ذي دوغ» لجين كامبيون (نيوزيلندا).
أفضل أداء لممثلة: بينيلوبي كروث عن دورها في «مادريس باراليلاس» لبيدرو ألمودوفار (إسبانيا).
أفضل أداء لممثل: جون أرسيلا عن دوره في «أون ذي جوب: ذي ميسينغ إيت» لإريك ماتي (الفلبين).
جائزة مارتشيلو ماستروياني لأفضل موهبة واعدة: فيليبو سكوتي عن دوره في «ذي هاند أوف غاد» لباولو سورنتينو (إيطاليا).
جائزة لجنة التحكيم الخاصة: «إيل بوكو» لميكيلانجلو فرامارتينو (إيطاليا).
جائزة أفضل سيناريو: ماغي جيلينهال عن «ذي لاست دوتر» (الولايات المتحدة).