اختتمت، مساء اليوم السبت، فعاليات الدورة الثامنة والسبعين لمهرجان البندقية السينمائي بإعلان لجنة التحكيم الفائزين بجوائز المهرجان المرموق. في ما يأتي أبرز الفائزين بالجوائز الرئيسية: الأسد الذهبي لأفضل فيلم: «ليفنمان» للمخرجة الفرنسية من أصل لبناني أودري ديوان. الأسد الفضي - جائزة لجنة التحكيم الكبرى: «ذي هاند أوف غاد» (ايه ستاتا لا مانو دي ديو) لباولو سورنتينو (إيطاليا). الأسد الفضي - جائزة أفضل إخراج: «ذي باور أوف ذي دوغ» لجين كامبيون (نيوزيلندا). أفضل أداء لممثلة: بينيلوبي كروث عن دورها في «مادريس باراليلاس» لبيدرو ألمودوفار (إسبانيا). أفضل أداء لممثل: جون أرسيلا عن دوره في «أون ذي جوب: ذي ميسينغ إيت» لإريك ماتي (الفلبين). جائزة مارتشيلو ماستروياني لأفضل موهبة واعدة: فيليبو سكوتي عن دوره في «ذي هاند أوف غاد» لباولو سورنتينو (إيطاليا). جائزة لجنة التحكيم الخاصة: «إيل بوكو» لميكيلانجلو فرامارتينو (إيطاليا). جائزة أفضل سيناريو: ماغي جيلينهال عن «ذي لاست دوتر» (الولايات المتحدة).