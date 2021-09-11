حبيب إلياسي ماذا قال عن «آخر حبة»؟

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

في خطوة منه لعودة إصدار الألبومات الغنائية بعد غيابها لسنوات طويلة، يستعد الفنان حبيب إلياسي لإطلاق «ميني ألبوم» خلال الفترة المقبلة، والذي يضم 5 أغنيات عاطفية في توجهه الجديد لتقديم هذه النوعية من الأغنيات بتوزيعات مختلفة ما بين الألحان الهادئة والإيقاعية السريعة، خصوصاً بعدما أصدر مؤخراً مجموعة من الأغاني المنفردة التي حققت صدى كبيراً منها «أثقل» و«بلا سبب» و«سمو الحب». وأوضح إلياسي أنه عقد جلسة عمل مع المنتج الفني علي إلياسي للبدء في تسجيل الأغنيات الخاصة بالألبوم، وذلك من أجل إعادة النشاط الغنائي من جديد وسير العجلة الإنتاجية لإصدار الألبومات بعد اختفائها لفترة، مع الحرص أيضاً على بث هذه الأغنيات عبر الإذاعات المحلية و«يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنها تسهم في انتشار الأغنيات بشكل أكبر.

تأثر السوق

ولفت إلياسي إلى أن فكرة الـ «ميني ألبوم» في الوقت الحالي هي الأنسب، لدراسة الوضع بالنسبة للسوق الغنائي من جهة، ومن ناحية أخرى لتخفيض نسبة تكلفة إلى أكثر من الضعف في حال تم إنتاج ألبوم كامل، لاسيما بعد أن تأثر السوق الغنائي في الآونة الأخيرة بسبب جائحة فيروس «كورونا»، التي أوقف الإنتاجات وأجلت تصوير الأغنيات وألغت الحفلات الجماهيرية، ما أثر بالسلب على وضع الأغنية العربية بشكل عام، والتي كانت حبيسة الفضاء الرقمي في الفترة الماضية.

دور كبير

وأكد الياسي أنه أحد المطربين الذي يحرص على التواجد والحضور الفني، وذلك من خلال نشاطه المستمر في إصدار الأغنيات المنفردة التي كانت متصدرة المشهد في الفترة الماضية، وقال: لولا حرص المطربين واتجاههم نحو إصدار الأغنيات المنفردة وإطلاقها عبر السوشيال ميديا، لكان تدهور وضع الأغنية بشكل أكبر، لذا فكان لمواقع التواصل دور كبير ومهم، أشعرنا به جميعاً، خصوصاً في أزمة «كورونا»، حيث وفرت لنا سبل جديدة للتواجد والحضور، وفي الوقت نفسه أسهمت هذه الفعاليات الفنية الافتراضية في تخفيف العبء والتوتر الشديد الذي كان يعانونه الناس، لافتاً إلى أنه ومع عودة إقامة الحفلات والمهرجانات، وبدء الغناء في التعافي من جديد، يجب العودة مجدداً للتفكير في إصدار الألبومات مع مواكبة الأساليب الرقمية الجديدة.

آخر حبة

وصرح إلياسي أن أغنية «آخر حبة» التي انتهى مؤخراً من تسجيلها وهي من كلمات علي إلياسي وألحان حبيب نفسه، ستكون أغنية الميني الألبوم الرئيسة، كما قرر أن يضع اسمها عنواناً للألبوم، لاسيما أنها نوع مختلف تماماً عن كل الأغاني التي قدمها طوال مسيرته الفنية من ناحية الكلمات والألحان والتوزيع، فهي تحمل اللون الشبابي ذات الإيقاع السريع، وتدمج الموسيقى الغربية في قالب غنائي خليجي، لافتاً إلى أنه يستعد أيضاً إلى تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال هذه الأيام في دبي، وسيطرحها فور الانتهاء على حساباته الخاصة بمواقع التواصل و«يوتيوب».