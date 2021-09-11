سميحة أيوب تعود للسينما في «ليلة العيد»

سعيد ياسين (القاهرة)

تعود الفنانة سميحة أيوب إلى السينما بعد غياب ستة أعوام من خلال فيلم «ليلة العيد»، الذي يصور حالياً، ويشاركها بطولته يسرا، وغادة عادل، وسيد رجب، وريهام عبدالغفور، ويسرا اللوزي، وهنادي مهنا، ومحمد لطفي، وتأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وقالت لـ «الاتحاد»: إنها تجسد في أحداث الفيلم الذي يدور في إطار اجتماعي.. شخصية سيدة تعيش في صعيد مصر، وعقب وفاة زوجها تطلب ميراثها من إخوتها لتتمكن من إعالة أولادها الثلاثة، ولكنها تتعرض للحرمان من الميراث، وتضطر بمرور الوقت للهرب إلى القاهرة لتواجه العديد من الصعوبات والمشاكل الأخرى، موضحة أنها تؤدي من بداية الفيلم حتى نهايته دور الراوي للأحداث.

وأشارت إلى أنها تحمست كثيراً للفيلم كونه يعتمد على البطولة الجماعية، ولثقتها في مؤلفه ومخرجه، اللذين تعاونت معهما في آخر أفلامها «الليلة الكبيرة» عام 2015.

من ناحية أخرى، تشارك في بطولة مسلسل «أجازة مفتوحة»، الذي بدأ عرضه11 سبتمبر الحالي، وتشارك في بطولته مع شريف منير ولقاء الخميسي، ودنيا ماهر، ونورهان، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتدور أحداثه في 45 حلقة في إطار اجتماعي عائلي.

يذكر أن سميحة أيوب شاركت في رمضان الماضي بدور مميز في مسلسل «الطاووس» مع جمال سليمان وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.