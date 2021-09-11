عودة الروح إلى مهرجان تورونتو

تورونتو (أ ف ب)

في أول عودة لنجوم هوليوود إلى السجادة الحمراء في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي منذ عامين، سارت بطلة الفيلم الموسيقي «دير ايفان هانسن» جوليان مور على السجادة الحمراء خلال افتتاح أكبر مهرجان سينمائي في أميركا الشمالية.

وقالت جوليان مور التي تلعب دور والدة المراهق ايفان: «إنها لحظة رائعة وأنا مولعة بهذا المهرجان، وشعرت أنني محظوظة بالعمل على شيء بهذه الأهمية ومتعلّق بالحالة الإنسانية في وقت يعاني فيه النّاس فعلًا»، ويروي الفيلم قصّة ايفان، طالب في الثانوية يُعاني من القلق الاجتماعي، وتنقلب حياته رأساً على عقب بعد أن أقدم أحد زملائه في الصف على إنهاء حياته.