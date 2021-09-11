أفلام «ديزني» في السينما قبل «ديزني+»

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

قررت شركة «ديزني» عرض أفلامها الجديدة في صالات السينما قبل عرضها على منصة الفيديو عند الطلب «ديزني +»، وتبدأ هذه السياسة الجديدة مع فيلم «إنكانتو» الذي يعرض في 24 نوفمبر، ولن يعرض على «ديزني +» قبل 24 ديسمبر، أما أفلام «ذي لاست دويل» لريدلي سكوت و«إيتيرنلز» لاستوديوهات «مارفل» و«ويست سايد ستوري» لستيفن سبيلبرغ، ستعرض حصرياً في صالات السينما لمدّة 45 يوماً متتاليا على الأقلّ.

وكان طرح سلسلة من الإنتاجات الكبيرة، مثل «بلاك ويدو» و«جانغل كروز» و«كرويلا»، بشكل متزامن على «ديزني+» يحرم دور السينما من جزء من الإيرادات.