500 لوحة مزيفة لفرنسيس بيكون

روما (أ ف ب)

أعلنت القوات الإيطالية مصادرة 500 لوحة مزيفة للرسام البريطاني فرنسيس بيكون، بالإضافة إلى 3.5 مليون دولار، ووجهت السلطات اتهامات لخمسة أشخاص بتشكيل عصابي بهدف «توثيق وتداول أعمال فنية مزيفة» و«التزوير وتبييض الأعمال». وأبرز المشتبه بهم هاوي جمع أعمال فنية من مدينة بولونيا شمال إيطاليا، تلاحقه السلطات منذ 2018 بموجب تحقيقين مختلفين، الأول بعد ضبط «أعمال كثيرة من الفن المعاصر» بينها «رسوم تحمل توقيع فرنسيس بيكون، أحد أشهر فناني القرن العشرين»، والآخر بعد رصد «تدفقات مالية مع الخارج لا تتناسب مع مصادر الدخل القانونية».