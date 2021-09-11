(القاهرة - الاتحاد) كشفت مصادر أمنية وبدوية مصرية أن قياديا في تنظيم داعش الإرهابي في شمال سيناء (شمالي مصر) سلم نفسه وعائلته للأمن بعد التنسيق مع بعض القبائل. وأوضحت المصادر أن القيادي يدعى محمد سعد كامل وكنيته فى التنظيم الإرهابي "أبو حمزة القاضي"، وتشمل عائلته 3 أطفال وزوجته. وبحسب المصادر التى تحدثت لـ"الاتحاد"، فإن أبو حمزة القاضي هو المفتي الرئيسي للتنظيم الإرهابي في القضايا المصيرية والعمليات التي يريد التنظيم القيام بها، كالهجوم على أفراد الجيش وهجوم مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، والإفتاء بقتل واستهداف السائقين بمصنع الأسمنت والكثير من الجرائم التي ارتكبها الإرهابيون كانت بفتواه شخصياً. يعد أبو حمزة القاضي بمثابة رئيس محكمة وإمام خطباء العناصر التكفيرية الإرهابية. ويعتبر خبراء الأمن ومكافحة الإرهاب أن تسليم الإرهابيين لأنفسهم وعوائلهم للأمن هو بمثابة إعلان مرحلة جديدة في الحرب على الإرهاب تعكس تغيرا كبيرا على الأرض يكشف خبايا التنظيم وداعميه.