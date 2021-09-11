محمد الشحي في تجربة عراقية بـ «فضيها دنياي»

مراد اليوسف (دبي)

يخوض الفنان الإماراتي محمد الشحي تجربة الغناء باللهجة واللون العراقي بأغنية جديدة طرحها بعنوان «فضيها دنياي» من ألحانه وغنائه، يتعاون بها مع الشاعر حيدر الأسير، وتوزيع الإماراتي عادل إبراهيم، ومكس حميد العوضي، وذلك عبر قناته الرسمية في «يوتيوب»، ويقول في مقدمتها:

فضيها يادنياي.. كافي عداوه وياي

ماجاي اخلص الفات.. حتى استعد للجاي

بينولي حتى اعداي.. احسن من الوياي

يادنيه كلها تخون.. وسلميلي ع الوفاي..

وكان الشحي قد طرح خلال أغسطس الماضي أغنيتين، إحداها من اللون الغنائي الإماراتي بعنوان «طيار»، من ألحانه وكلمات سعيد الوالي المزروعي، وحققت قرابة المليون مشاهدة، وأغنية «بعد عمري» من ألحان ورؤية محمد الشحي، وكلمات حسين خميس، وحققت المليون وثلاث مئة ألف مشاهدة.