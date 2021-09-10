«فيسبوك» تطرح نظارتها الذكية

واشنطن (د ب أ)

كشفت شركة «فيسبوك»، النقاب عن نظارتها الذكية التي طال انتظارها، بالشراكة مع شركة «راي بان» الأميركية الإيطالية لصناعة النظارات، لتدخل سوقاً ناشئاً للأجهزة، حيث يمكن ارتداؤها مع التركيز على التقاط الصور وليس تحسين الرؤية.

ووفقاً لوكالة «بلومبرج»، عرضت شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة نظارتها أمس، والتي يطلق عليها «قصص راي بان»، وهي منافس رئيس لنظارة «سبكتاكلز» الذكية لبرنامج سناب شات للتواصل الاجتماعي. وتسمح نظارة فيسبوك، التي يبلغ سعرها 299 دولاراً، للمستخدمين بالتقاط صور ومقاطع مصورة، وسماع موسيقى، والرد على الهاتف. وتعتزم شركة آبل دخول عالم النظارات في وقت لاحق، بطرح نظارة ذات تقنية «أيه آر»، وفقاً لبلومبرج.