مرشح المستشارية الألمانية يأسف لضحكه

برلين (د ب أ)

قال أرمين لاشيت مرشح المحافظين في الانتخابات المقبلة على منصب المستشارية في ألمانيا يوم الخميس، إن ضحكه خلال زيارته المناطق المتضررة جراء الفيضانات كان «خطأ»، حيث ظهر لاشيت وهو يضحك في الخلفية أثناء قيام الرئيس الألماني شتاينماير بالتحدث أمام الكاميرات خلال لقاء ضحايا كارثة الفيضانات غربي ألمانيا. وعبر لاشيت عن اعتذاره بالفعل بعد الواقعة، وكرر أسفه في رده على سؤال أحد المتضررين من الفيضانات على برنامج تلفزيوني مذاع مساء الخميس. وقال، «كان هناك شخص ما بجواري يقول ملاحظة غبية»، وضحكت، الصورة تبدو «غبية»، «كانت خطأ، هذا واضح».