قراصنة إلكترونيون يخترقون «الأمم المتحدة»

نيويورك (د ب أ)

تمكن قراصنة من اختراق أجزاء من نظام حاسوب الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين في نيويورك يوم الخميس الماضي، إن مهاجمين مجهولين اخترقوا أجزاء من البنية التحتية للأمم المتحدة في أبريل 2021، مؤكداً ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. وتابع أنه تم الكشف عن الهجوم والتصدي له. ولم يذكر المتحدث تفاصيل بشأن سرقة أي بيانات. وقال إن الأمم المتحدة تتصدى حالياً لهجمات تالية مرتبطة بالاختراق السابق، مضيفاً أنه كثيراً ما يجري استهداف الأمم المتحدة بالهجمات الإلكترونية.