أعربت الفنانة الأردنية نداء شرارة، عن سعادتها البالغة بنجاح جولتها الغنائية بمصر، ورفع حفلاتها لجماهيرية شعار كامل العدد، وقد أحييت نداء مؤخراً حفلين الأول ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الدولي بنسخته الـ29، بمشاركة في حفل هاني شاكر، والحفل الثاني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وقدمت باقة متنوعة من أجمل أغانيها، بالإضافة إلى أغان من التراث وأغان باللهجة الخليجية والبدوية.
ألبوم زفات وكشفت شرارة عن انتهاء ألبومها الغنائي الثالث بمشوارها الفني، ويحمل اسم «زفات» باللهجة الخليجية، والتي تعود به بعد غياب 3 سنوات، وأغاني الألبوم تحمل توقيعها بالكامل سواء على مستوى الأشعار وألحان، ويضم 12 أغنية، ومن المقرر طرح الألبوم بداية العام المقبل على المنصات. من جانب آخر تستعد شرارة إلى طرح أغنية منفردة جديدة وتحمل اسم «أحب اسمي»، وهي من كلمات الشاعر الغنائي إيهاب غيث، وألحان محمود أنور، والأغنية أيضاً تميل إلى الدراما الرومانسية، مضيفة أن الأغنية ستطرح للجمهور العربي خلال الفترة المقبلة، كما انتهت من تسجيل أغنية باللهجة المصرية من ألحانها، وأشعار إحدى معجباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت نداء لـ«الاتحاد»، أنها تتمنى أن يجمعها ديو غنائي مع الفنان العراقي كاظم الساهر، وعلى الصعيد العالمي أن يجمعها ديو غنائي مع المطربة الإنجليزية «Christina Aguilera»، وعن سبب الاختيار لها يرجع أنها تتمتع بموهبة موسيقية عالية. وعن رأيها في أن نجاح الأغاني بالوقت الحالي مرتبط بتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة على المنصات، أوضحت أن النجاح الحقيقي تفاعل الجمهور مع أعمالها.
أعمال أدبية وصرحت نداء أنها انتهت من كتابة روايتين جديدتين، الأولى تحمل عنوان «غفوة شتاء»، وتتناول الانتظار بكافة أشكاله، وخصوصاً لدى المرأة، ورواية «ذاكرة بلا سند»، التي تتناول العقبات التي تواجه الإنسان في بداية حياته. وحول مسؤوليتها المجتمعية أوضحت أنها تسعى من خلال مشوارها الفني، أن تكون داعماً للمرأة العربية في قضاياها، لذلك قررت الكتابة عن تلك القضية المجتمعية ومناقشتها من خلال صوتها فقط من دون موسيقى. وكشفت نداء عن أن الأغاني الشعبية بصفة عامة لها مكانة مميزة بين الجمهور، لكونها تتمتع بالخفة والبساطة على مستوى الكلمة أو اللحن، بالإضافة إلى قربها من المجتمع المحيط بها، ونقل مشاعره وأحواله بطريقته، مشيرة إلى أن أغاني المهرجانات حققت نجاحاً، وأنها تشجعها طالما تشعر الجمهور بالبهجة والسعادة، ولكن يجب اختيار الكلمة الجيدة التي تتناسب مع عادات وقيم المجتمع. وأوضحت نداء أن خطوة التمثيل كانت مؤجلة بالرغم من تلقيها العروض التمثيلية، حيث فضلت التركيز على أعمالها الغنائية، بالإضافة إلى أنها بحاجة إلى التدريب، لأنها تحلم بتجسيد شخصية «أم كلثوم»، في عمل سينمائي. وأوضحت أنها موجودة على الساحة الغنائية منذ 5 سنوات، ولم تجد أي معوقات تمنعها من الغناء كونها امرأة محجبة، بل منحها الحجاب طابعاً فنياً مميزاً، لكنه لم يحصرها في غناء نمط موسيقي معين، حيث قدمت خلال مشوارها الأنماط الموسيقية كافة.