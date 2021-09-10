4 أعراض متشابهة بين نقص «فيتامين ب» والخرف

أبوظبي (الاتحاد)

لفت خبراء في تقرير نشره موقع «Times of India» عن أن فيتامين «ب 12» يُعرف باسم «كوبالامين»، ولا تستطيع أجسامنا إنتاجه، لذلك نعتمد على مصادر الطعام والمكملات الغذائية للحصول عليه، حيث إن نقصه يسبب فقر الدم وضعف الجهاز العصبي المركزي.

ويتم الخلط بين أعراض نقص فيتامين «ب 12» وعلامات الخرف، بما يمكن أن يؤدي إلى علاج خاطئ أو متأخر، وفيما يلي أربع علامات متشابهة بينهما:

الارتباك:

يعتبر فيتامين «ب 12» هو المسؤول عن تكوين خلايا الدم السليمة، والتي تحمل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم، ويؤدي نقص خلايا الدم الحمراء إلى انخفاض إمدادات الأكسجين في الدماغ، مما يؤدي إلى الشعور بالارتباك والدوار من حين لآخر.

الاكتئاب

تشير الدراسات إلى أن المستويات العالية من الحمض الأميني الهوموسيستين الناتجة عن انخفاض مستويات «ب 12» يمكن أن تضر بأنسجة المخ، بما يؤدي إلى تقلبات مزاجية وحتى الاكتئاب، ويمكن عكس تلك الحالة عن طريق تناول مكملات فيتامين «ب 12».

ضعف التركيز

إذا كنت قد لاحظت تغيرات في مستوى تركيزك مؤخراً، فقد تكون تعاني من انخفاض مستوى فيتامين «ب 12»، ويعد ضعف التركيز علامة مهمة على نقص المغذيات الناجم عن نقص كمية الأكسجين الكافية في الدماغ واضطراب أنسجة المخ.

النسيان

تعد مشكلة العثور على الكلمة الصحيحة أثناء التحدث أو نسيان مكان الأشياء من الأعراض الشائعة المعروفة للخرف، ولكنها علامة على نقص فيتامين «ب 12» أيضاً.