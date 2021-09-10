باسم سمرة يعاني «أزمة زوجية»

القاهرة (الاتحاد)

ينتظر الفنان باسم سمرة طرح فيلمه «النهاردة يوم جميل»، الذي يجسد فيه شخصية مدير أحد البنوك الخاصة، المتزوج من «نبيلة»، التي تجسد دورها انتصار، ويعاني أزمة الملل الزوجي بعد زواج دام 15 عاماً، ويحاول جاهداً الاستمرار بعلاقتهما الزوجية دون الوصول إلى الحل الصعب وهو الطلاق، وتدور أحداث الفيلم في إطار الدراما الاجتماعية حول مشاكل العلاقات الزوجية، بالإضافة إلى فكرة علاقة المرأة بالرجل في مجتمعنا بشكل محايد، من خلال 4 قصص درامية يؤدي منها القصة الثانية.. العمل تأليف وإخراج نيفين شلبي، ويشارك في بطولته أحمد وفيق، ونجلاء بدر.

وكشف سمرة عن ملامح شخصيته الدرامية في أحداث مسلسل «منورة بأهلها»، حيث يلعب دور«عادل»، الرسام التشكيلي الذي يعمل في مجال تصميم الأزياء.. والعمل تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية حول التغيرات التي طرأت على المجتمعات في الألفية الجديدة، والمسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات الـ 10 حلقات، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج يسري نصر الله، ويشارك في بطولته ليلى علوي، وأحمد السعدني.

وأعرب سمرة عن سعادته بالعودة مجدداً للعمل مع ليلى علوي بعد غياب دام 5 سنوات، منذ أن شاركها بطولة فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن، والذي طرح بعام 2016، ويعد ذلك التعاون الفني الرابع الذي يجمعهما.

من جانب آخر أوضح سمرة أنه لا يعلم موعد طرح فيلم «أشباح أوربا»، مشيراً إلى أنه يجسد دور «هارون»، وهي الشخصية المحورية لأحداث الفيلم، الذي تدور أحداثه في إطار الدراما التشويقية حول ثلاثة أشقاء يعيشون بالقاهرة، ومثلهم في إحدى الدول الأوروبية.. العمل من تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويشارك في بطولته هيفاء وهبي أحمد الفيشاوي.