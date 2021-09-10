200 دورية طبية عالمية تطالب بإنقاذ الأرض

لندن (الاتحاد)

نشرت أكثر من 200 دورية طبية عالمية مقالاً افتتاحياً موحداً يناشدون فيه قادة العالم للتحرك من أجل اتخاذ إجراء عاجل بشأن تغير المناخ وحماية الصحة العامة.

وقالت الدورية الطبية البريطانية الشهيرة ميديكال جورنال، إنها المرة الأولى التي تتوحد فيها مواقف العديد من الدوريات التي تعنى بقضايا الصحة لنشر بيان جماعي مشترك يعكس في جوهره خطورة الموقف. وجاء في المقال الذي يسبق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة للمناخ في جلاسجو خلال نوفمبر المقبل: «قبيل هذه الاجتماعات المهمة، ندعو نحن رؤساء تحرير الدوريات الطبية عبر العالم إلى ضرورة اتخاذ إجراء عاجل لمنع ارتفاع درجات حرارة الطقس بأكثر من 1.5 درجة ووقف تدمير الطبيعة وحماية الصحة العامة.»، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية. وحذرت الدوريات في مقالها المشترك من أن ارتفاع درجة حرارة الطقس بأكثر من 1.5 درجة مئوية سيكون له عواقب كارثية على الصحة العامة في مختلف أنحاء العالم، على نحو لن يمكن علاجه. وتابعت قائلة إنه على الرغم من خطورة جائحة كوفيد-19، إلا أنه من الصعب انتظار تجاوزها للقيام بتحركات جدية للحد من الانبعاثات الكربونية التي تتسبب في تزايد ارتفاع حرارة الطقس.