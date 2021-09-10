مصور شهير يفوز بجائزة الالتزام الأخلاقي

نيويورك (الاتحاد)

الصحفي المصور إيلي ريد فاز بميدالية I.F. Ston للصحافة المستقلة لعام 2021.

وتقدم مؤسسة نيمان للصحافة في جامعة هارفارد الجائزة سنوياً لأبرز الصحفيين من أصحاب الإنجازات المهنية المميزة خاصة على صعيد الالتزام بالقضايا والمعايير الإنسانية في التغطيات الصحفية.

ونجح ريد على مدى نصف قرن في فضح العنصرية، كما وثق المعاناة الإنسانية في أتون النزاعات عبر العالم، خلال مسيرته الطويلة التي تنقل فيها بين عدة دول، من بيروت إلى أميركا الوسطى مروراً بالسودان.

وفي عام 2016 سجل بالصور الانقلاب ضد الرئيس الهاييتي «بيبي دوك» دوفالييه، وفي 1989 سجل بعدسته التدخل العسكري الأميركي الذي أدى إلى سقوط الزعيم مانويل نورييجا. أما في داخل أميركا فقد تركز اهتمامه على مطاردة شياطين العنصرية، كما جاء في تقرير نشره موقع نيمان لاب الإلكتروني.

وقال ريكاردو ساندوفال رئيس لجنة التحكيم للجائزة الرفيعة : إن ريد كان باستمرار باحثاً شغوفاً عن الحقيقة.