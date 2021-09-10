شاهد.. مطعم يغرق والزبائن يتناولون طعام العشاء
انقلب مطعم مصري عائم في النيل على جانبه مساء الخميس، وبدأ يغرق في وقت كان زبائنه يتناولون طعام العشاء.
وقالت مصادر مصرية إن المطعم يقع في منطقة "المشاية السفلية" بمدينة المنصورة، مضيفة أن عناصر فريق للإنقاذ قاموا بإجلاء الزبائن وبدأوا البحث عن غرقى وجرحى محتملين، وفقا لموقع العربية.
وأضافت أن الحادث تسبب في إصابة 3 مواطنين بكدمات متفرقة، وأن الجميع خرج من المركب بسلام، وتبين أن مالك المركب يدعى " أحمد عزت" ومعروف لأهالي المنصورة.
وكانت "مديرية أمن الدقهلية" تلقت بلاغا بجنوح مطعم وكافيه Stasia عن مكانه العائم فيه بالنيل، وسقوط عدد من المتواجدين بداخله في مياه النهر.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي