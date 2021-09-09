الاتحاد (مصطفى أوفى) قال مسؤولون، إن رجلاً نمساوياً اعترف بالاحتفاظ بجثة والدته العجوز ليستمر في تلقي الإعانات المخصصة لها. وأوضحت الشرطة النمساوية أن جثة المرأة، البالغة من العمر 89 عاماً، عثر عليها في قبو منزلها بالقرب من "إنسبروك" في منطقة تيرول حيث كانت تعيش مع ابنها. ويُعتقد أن المرأة توفيت في يونيو من العام الماضي بعد أن كانت تعاني من الخرف، بحسب ما نقلته صحف عالمية. استبعد تشريح الجثة أن يكون الرجل، الذي يبلغ من العمر 66 عامًا، قد قتل والدته. لكن وجهت إليه تهم الاحتيال على المنفعة وإخفاء جثة. وقال بيان للشرطة، إن الرجل اعترف بتجميد جسد والدته بأكياس ثلجية لمنع أي روائح كريهة، قبل لفه بضمادات لامتصاص أي سوائل جسدية، وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية. وعندما كان شقيقه يزورهما ويسأل عن والدتهما، يخبره الرجل أنها في المستشفى. وقال هيلموت جوفلر، المسؤول عن وحدة الاحتيال في الضمان الاجتماعي، لوسائل الإعلام المحلية "لقد غطى والدته وأخيراً حنط الجثة". كان الابن يتلقى إعانات والدته عبر البريد. ومنذ وفاتها، يُقدر أنه حصل على 50 ألف يورو من المساعدات. واكتشف هذا العمل الإجرامي بعد أن طلب ساعي بريد جديد أن يرى متلقي الأموال شخصيًا. وعندما رفض الابن، اتصل ساعي البريد بالشرطة التي عثرت على جثة العجوز.