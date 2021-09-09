سواران لماري أنطوانيت في المزاد

جنيف (أ ف ب)

تعرض دار «كريستيز» سوارين مرصّعين بنحو مئة ماسة يخصّان ملكة فرنسا الراحلة ماري أنطوانيت، للبيع في مزاد علني بالعاصمة السويسرية جنيف في 9 نوفمبر المقبل.. وقالت اختصاصية المجوهرات في «كريستيز» ماري سيسيل سيسامولو: هذا الحدث المهم هو الأول من نوعه، مشيرة إلى أن السوارين مميزين ليس فقط من حيث منشأهما ولكن أيضاً لكيفية صنعهما إذ رصّعا بحوالي 112 ماسة من القَطع القديم، يبلغ أصغرها قيراطاً واحداً تقريباً ويتجاوز أكبرها أربعة قراريط.. وسوف يُباع السواران الموضوعان في علبة زرقاء كمجموعة واحدة في المزاد.