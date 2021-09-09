300 فستان تروي تاريخ «ديور» في نيويورك

نيويورك (أ ف ب)

يحطّ معرض «ديور» رحاله في متحف «بروكلين ميوزيوم» في نيويورك، بحلة مختلفة عن محطتيه السابقتين في باريس ولندن، توفّق بين تصاميم دار الأزياء الفرنسية والثقافة الأميركية.

وشهد معرض «ديور مصمّم الأحلام» في العاصمتين الفرنسية عام 2017 والبريطانية عام 2019 إقبالاً قياسياً، وهذه المرة أرادت الدار أن يتزامن معرضها في نيويورك مع أسبوع الموضة الذي تشهده المدينة.

وتروي 300 فستان يضمها المعرض تاريخ دار «ديور» على مدى 75 عاماً والمصمّمين الذين تعاقبوا عليها خلفاً لكريستيان ديور بعد وفاته عام 1957.