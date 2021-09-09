6 خطوات للحفاظ على صحتك النفسية

أبوظبي (الاتحاد)

بعدما عادت الحياة في ظل المكافحة العالمية لفيروس «كوفيد - 19»، لا يزال كثيرون يعانون الخوف والقلق، إذ إن «الجائحة» أثرت على الصحة البدنية والعقلية للأشخاص. ويكشف الخبراء عن مجموعة خطوات يمكن اعتمادها لتجاوز النتائج السلبية والحفاظ على الصحة النفسية.

1- الاعتراف بالخوف

القلق الناجم عن بعض أمور الحياة حقيقي، ولكن كلما أهملته أو حاولت تجنبه، شعر عقلك بالمزيد من الاضطراب والتوتر، لذلك اعترف بمشاعرك السلبية وحاول حل المشاكل الناجمة عنها، عن طريق التحدث مع أحبابك أو أي شخص تثق به، حتى تشعر بالتحسن والتغلب على الخوف.

2- العودة

غيَّر الوباء جداول مواعيدنا وشكل أعمالنا وألزمنا منازلنا بعيداً عن أقاربنا وأصدقائنا، وفي حين بدأ البعض بالشعور بضغط ومسؤوليات البقاء في المنزل، ترك آخرون كثيراً من أنشطتهم، لذلك من المهم أن تشغل نفسك بالأمور المفضلة، ولا تنسى تفقد أحوال أصدقائك وأقاربك وتتكيف من جديد مع عودة الحياة.

3- التنظيم

يجعلك التنظيم أقرب لتحقيق هدفك، حيث ستدرك ما الذي عليك فعله والمهام التي عليك تحقيقها، مما يشغل عقلك ويجعله في حالة سلام، كما يساعدك في العمل من المكتب بشكل فعال بعد أن تعودت على العمل من بُعد.

4- العناية

من أهم الأشياء التي تعلمناها من فيروس كورونا العناية بصحتنا، حيث إن استمرار الاهتمام بصحتك الجسدية وتوفير الرعاية اللازمة يؤدي تلقائياً إلى تقليل مستوى التوتر والقلق وتحسن حالتك النفسية.

5- الهواية

حان الوقت الآن للتركيز على الأشياء والأنشطة التي تشعرك بالشغف، ابدأ بمتابعة أحلامك السابقة، أو ممارسة هواياتك المفضلة مثل قراءة كتاب أو إتقان فن الطهي، ما يبعث في نفسك الشعور بالراحة والهدوء النفسي.

6- العادات

يجب تجنب بعض العادات كالتدخين وتناول الطعام غير الصحي خلال تلك الأوقات الصعبة، ففي ظل التوتر والقلق الموجودين بالفعل، يمكن أن تؤدي العادات غير الصحية في نمط حياتك إلى زيادة قلقك ومخاوفك وإصابتك بالأمراض.