خطوات مهمة لاختيار حقيبتك

أبوظبي (الاتحاد)

عادت موضة الحقائب ذات الأربطة المشدودة للظهور إلى الواجهة، بعدما اعتمدتها الكثير من الفاشنيستا في الفترة الأخيرة، وجاءت بأشكال وأحجام وأذواق متنوعة.

ولا يمكن الاختلاف على حقائب الـ Drawstring وهي الحقائب ذات الأربطة، فرغم تصميمها البسيط إلا أنه لا يكن الاستغناء عنها، فهي الأكثر كلاسيكية بين الحقائب، وكان ظهورها الأول في الأربعينيات من القرن الماضي، حيث كانت هي الأكثر رواجاً في عالم الموضة آنذاك.

واستطاعت حقائب الأربطة المشدودة أن تتعايش مع اختلاف عصور الموضة، فعاودت الظهور بقوة في الألفينات، وحافظت على طابعها الكلاسيكي أحياناً، وجاءت بتصميمات عصرية أحياناً أخرى، فناسبت جميع الأذواق، وظهرت في الروتين اليومي للمرأة وفي السهرات الليلة أيضاً.

كيف تختارين حقيبتك المناسبة؟

يقدم خبراء الموضة بعض النصائح للوصول إلى إطلالة مثالية مع حقائب الـ Drawstrin، والبداية مع الحجم، فإذا كانت المرأة ممتلئةً الجسد فتناسبها الحقائب ذات الأربطة الكبيرة والممتلئة أيضاً حتى تتناسب مع قوامها، أما المرأة النحيفة فعليها اختيار التصميمات الصغيرة من الحقائب ذات الأربطة المشدودة، وبذلك تنجح المرأة في التنسيق بين قوامها وحقيبتها.

ومن بين الحقائب الكلاسيكية والعصرية يجب الاختيار فيما بينهما، بما يتماشى مع أسلوب الملابس الخاص بكل سيدة، سواء ترتدي ملابس عصرية أو كلاسيكية لهذا اليوم، ولا نغفل أيضاً الألوان للوصول إلى إطلالة مثالية تشبه إطلالات الفاشنستا.

وفي حالة الاعتماد على الملابس العملية أثناء الخروج في النهار، فالحقائب المناسبة من الـ Drawstrin ستكون تصميمات الدلو وهي الأكثر رواجاً وتتلاءم مع الملابس الكاجول النهارية، وتضيف لمسة رائعة مع الفساتين الصيفية ذات الألوان الزاهية، ويمكن تنسيق هذا النوع من الحقائب أيضاً مع الجينز والبلوزة العصرية.

وللمناسبات والسهرات ينصح بالاعتماد على تصميمات حقائب الأربطة المشدودة الكلاسيكية وليس العصرية، مع بعض التطريزات الفخمة والراقية المناسبة للحفلات والمناسبات الليلة، وفي هذه الحالة ينصح خبراء الموضة بحقائب الـ Drawstrin المصنوعة من الأقمشة المخملية.