كيف تتخلص من فوضى «الكراكيب»؟

أبوظبي (الاتحاد)

يحتوي كل بيت أو مكتب على نسبة من معينة «الكركبة» التي تؤدي إلى الفوضى وتشعر صاحبها بالطاقة السلبية، هذه الكركبة تحدث نتيجة تراكم الأشياء بمرور الوقت، مع الشعور بعدم القدرة على التخلي عنها، وحسب ليلى المعينة مدربة الحياة وخبيرة التنمية الذاتية، فإن الفوضى مزعجة وتسبب التلوث البيئي، وتشغل العقل وتتسبب في تشتت التركيز، موضحةً أن البيئة المزدحمة باستمرار غير نظيفة وتتجمع بها الميكروبات وتجعل صاحبها يشعر بالضيق والتوتر والقلق، وللتخلص من الفوضى التي يتسبب فيها تراكم الأشياء تقترح المعينة هذه الخطوات:

- ابدأ تقييم الأشياء المتراكمة

- قسم وحدد الأشياء التي يمكن الاستغناء عنها.

- ابدأ بخلق خطة للتخلص أو التقليل من الآثار السلبية.

- تخلى عن الأشياء الأقل أهمية، وأعد الفرز مرة أخرى.

- تحديد الأشياء التي ليس لها فائدة والتخلص منها لجعل مكان للأشياء المهمة.

- ابدأ خطوة بخطوة في التخلص من الكركبة.

- اجعل لنفسك روتيناً منتظماً للتقييم لكي لا تتراكم الأشياء مرة أخرى

- تذكر أن كل شيء وإن كان مادياً له انعكاس على الطاقة والطاقة معدية.