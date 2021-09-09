شوارزنيجر يؤمّن على حاجبيه !

أبوظبي (الاتحاد)

قام الممثل الأميركي أرنولد شوارزنيجر بالتأمين على حاجبيه في لويدز بلندن لأنه كان يخشى عدم نموهما بالشكل الصحيح بعد أن حلقهما في أحد المشاهد عندما ركض فوق سيارة مشتعلة بعد تبادل لإطلاق النار.

وحقق شوارزنيجر النجاح في العديد من الأفلام، وكان من أشهرها سلسلة «المدمر»، حيث حصل أثناء الإنتاج على بوليصة تأمين غير عادية على حاجبيه.

وأوضح موقع «The Things» أن إمكانية أن يصبح أي ممثل نجماً في أفلام «الأكشن» تعتبر عملاً شاقاً، لكن بالنسبة لأرنولد كان الأمر سهلاً حيث إنه نجم «أكشن» كلاسيكي، ويتمتع بما يكفي من «الكاريزما» لجعله نجماً سينمائياً مشهوراً في «هوليوود»، بجانب حياته المهنية الرياضية كلاعب كمال أجسام سابق.