ميكي ماوس في «ياس»

أبوظبي (الاتحاد)

تزامناً مع عرض «ديزني على الجليد: التق بطلك المفضل» الذي يُقام في «الاتحاد أرينا» منذ 2 سبتمبر وتختتم عروضه غداً السبت، تسنّى لمحبي ميكي ماوس ورفاقه، مشاهدتهم في أماكن متفرّقة من جزيرة ياس التي تستضيف الحدث.

وانضمت شخصية ميكي ماوس المحبوبة إلى فناني التزلج على الجليد المشاركين في العرض لزيارة عدد من الوجهات على الجزيرة، وبينها «ياس لينكس»، «كلايم»، «ياس مول» وحلبة مرسى ياس، حيث التقطوا الكثير من الصور التذكارية.

أبطال «ديزني على الجليد»

ويُعد عرض «ديزني على الجليد» مغامرة مليئة بالحكايات البطولية ويجلب أهم النجوم المفضلين لدى الأطفال، لينضموا إلى موانا وماوي في رحلتهم لاستعادة قلب «تي فيتي» المسروق، ويكونوا جزءاً من رحلة آنا وإيلسا في سعيهما لحماية المملكة، ويغوصوا في أعماق البحر ويتحدوا مع رابونزيل وهي تتجرأ على استكشاف العالم الغامض.

وتتيح الجزيرة للعائلات التي تتطلع إلى الإقامة في الجزيرة والاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع لا تنسى، الفرصة للحصول على باقة عطلة نهاية الأسبوع العائلية المثالية مع باقة «الدخول المجاني للأطفال» إلى «عالم فيراري»، «ياس ووتروورلد»، و«عالم وارنر براذرز».