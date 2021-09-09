أحمد الفيشاوي يُعيد «سر طاقية الإخفاء»

محمد قناوي (القاهرة)

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن استعداده لإعادة تقديم فيلم «سر طاقية الإخفاء» بعد 62 عاماً، والذي عُرض عام 1959 وقام ببطولته عبدالمنعم إبراهيم، توفيق الدقن، زهره العلا، برلنتي عبدالحميد، وكان من تأليف وإخراج نيازي مصطفي، وذلك عبر فيلم بعنوان «عودة طاقية الإخفاء» للمخرج عصام عبدالحميد.

وقال الفيشاوي لـ «الاتحاد»: نحاول أن نعيد «سر طاقية الإخفاء»، بنفس الفكرة وبطريقة مختلفة، حيث يحاول البطل الاختفاء لتحقيق أحلامه، مضيفاً أنه يشارك بفيلمه الجديد «ريتسا» في دورة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2021 التي تعقد نهاية نوفمبر المقبل. ويتشارك البطولة مع عائشة بن أحمد، أمير المصري، يوسف عثمان، مي الغيطي، مريم الخشت وكارولين عزمي، والفيلم من تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري. يقدم من خلاله شخصية روائي ناجح جداً في حياته، يدعى مالك منصور الذي يقع في حب أكثر من فتاة، ويفشل في الاختيار بينهن.

وتحدث الفيشاوي عن فيلم «قمر 14» الذي يشارك في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في نسخته الخامسة، بطولة غادة عادل، كريم فهمي ومحمد مهران، ومن إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص حب تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب. وذكر الفيشاوي أن فيلم «30 مارس» يوم 8 سبتمبر، يعيده إلى أعمال السيكو دراما، حيث يتشارك بطولته مع دينا الشربيني، خالد الصاوي وأنجي المقدم، من إخراج أحمد خالد موسي، وتدور أحداثه حول جريمة قتل وقعت في ظروف غامضة، تجعل البطل يدخل في لغز يجب أن يجد له حلاً.