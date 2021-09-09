عمر العبداللات يُطلق مفاجآت في جرش

مراد اليوسف (دبي)

يختتم «صوت الأردن» الفنان عمر العبداللات، فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ35 للعام 2021 بإحيائه اليوم الختامي للحفلات، الموافق 2 أكتوبر المقبل على المسرح الجنوبي بالمدينة الأثرية، وتشاركه الحفل الفنانة الأردنية نداء شرارة.

ومن المنتظر أن تحقّق الدورة الجديدة للمهرجان نجاحاً لافتاً، حيث تحيي حفل الافتتاح الفنانة القديرة ماجدة الرومي.

وأعرب العبداللات عن فخره بالمشاركة في ليالي المهرجان مع باقة من الفنانين العرب وباختياره لحفل الختام، ولا سيما أنه يحظى بشعبية كبيرة في المملكة الأردنية وخارجها، ويُعتبر من أكثر الفنانين مشاركةً في مهرجان جرش. ولطالما وصفت وسائل الإعلام الأردنية والعربية حفلات العبداللات في المهرجان بالتاريخية نظراً للحضور الجماهيري الكبير والتفاعل المنقطع النظير.

ويستعد عمر العبداللات لبرنامج غنائي يحمل الكثير من المفاجآت التي بدأ الإعداد لها برفقة فرقته الموسيقية، وسيقوم بأداء مجموعة من الأغنيات ذات الانتشار الواسع، لأوّل مرة وبشكل مباشر.