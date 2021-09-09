فنون أفريقيا.. في دبي

دبي (الاتحاد)

يضيء مهرجان أفريقيا، أكبر معرض للثقافات الأفريقية في المنطقة، والذي يقام في «برج بارك» وسط مدينة دبي من 21 - 23 أكتوبر المقبل، على التنوّع والطاقة النابضة بالحياة والجمال مقابل المبنى الأيقوني، برج خليفة، أطول مبنى في العالم، والذي سيشكل خلفية لهذا الحدث الثقافي. ويعد المهرجان احتفالاً بأفريقيا والشتات الأفريقي بكل تعبيراته، مع الدعوة للاستمتاع بتجارب الطهي وعروض الفنانين المحليين والعالميين، والأنشطة التي تركز على التراث ومعارض الأزياء والمنشآت الفنية.

وقالت نينا أولاتوك، الرئيسة التنفيذية وشريكة المهرجان: الحدث تم تنظيمه لأول مرة عام 2018، بهدف عرض تجارب الترفيه في أفريقيا لمجتمع المغتربين المتنامي في الإمارات، ويمثل إصدار هذا العام نقطة تحول مهمة لإحياء الطاقة التي تشتهر بها أفريقيا. ويهدف المهرجان إلى المساهمة في السعي المستمر لإعادة صياغة مشهد الفنون والثقافة والترفيه في المنطقة.