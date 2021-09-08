كيف تستعيد لياقتك البدنية ؟

دينا محمود (لندن)

بالرغم من شعور الكثيرين بالإحباط مع فقدانهم اللياقة البدنية، إلا أنه يمكن استعادتها بمجرد الالتزام ببعض الخطوات الإيجابية التي أوصى بها خبراء تطوير الذات ونشرتها صحيفة «الجارديان» البريطانية.

1- لا تخجل

لا تجعل خجلك من تراجع لياقتك البدنية، يحول من دون عودتك إلى «الجمنازيوم»، خشية أن تواجه نظرات مرتاديه ممن استطاعوا الحفاظ على لياقتهم. ولن يتطلب الأمر، سوى المواظبة لأسابيع قليلة، حتى يتسنى لك التأقلم من جديد على ممارسة التدريبات من دون الاكتراث بانتقادات بعضهم.

2 - لا تكن مهووساً

إذا لم تستطع اتباع النصيحة السابقة، فلا تشعر بالإحباط، إذ إن ممارسة الرياضة، لا ترتبط بالضرورة بالتردد إلى «الجمنازيوم»، بل إن مجرد السير السريع لـ 30 دقيقة يومياً، يساعدك على استعادة اللياقة حتى تشعر مجدداً بالثقة الكافية للتوجه مرة أخرى إلى صالة الألعاب الرياضية.

3 - لا تبالغ

قد يعتبر بعضهم أنه لا بد من العودة إلى التدريبات بقوة لتعويض ما فاتهم وتسريع وتيرة استعادتهم للياقتهم البدنية، لكن ذلك قد يقود إلى نتيجة عكسية. ويفضّل أن يمضي المرء بشكل تدريجي، على طريق استئناف تمارينه، بدلاً من الإقدام على ذلك بشكل مفاجئ وعنيف.

4 - ابحث عن الحافز

إذا كنت لا تميل بطبعك إلى ممارسة الرياضة، فربما سيكون من المفيد أن تجد لنفسك حافزاً شخصياً، كأن تعتبر أن التدريبات ضرورية للحفاظ على صحتك من أجل أسرتك، أو لكي تشكل قدوة حسنة لأبنائك، أو لتبدو دائماً في مظهر رشيق أمام من تتعامل معهم.

5 - اتبع ما يريحك

إذا كنت تكره الركض، فلا تحاول إجبار نفسك على ممارسته، لأن ذلك لن يفيدك على المدى البعيد. فعندما تبذل جهداً في رياضة لا تحبها، ستكون تدريباتك في هذا المضمار أكثر إرهاقاً. بدلاً من ذلك، يستحسن أن تتبع ما يريحك وتبحث عن بدائل تروق لك، ما سيعزز فرص استمرارك في ممارستها.