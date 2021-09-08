«المطبخ الإماراتي».. مذاقات من 50 فندقاً

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي المرحلة الثانية من برنامج المطبخ الإماراتي، استجابة للنتائج الإيجابية التي حققها والترحيب الكبير به من جمهور قطاع الضيافة في الإمارة.

ويهدف البرنامج الذي دشنت الدائرة مرحلته الأولى عام 2020، إلى الإضاءة على فنون الطهي الإماراتي والاستمتاع بمجموعة من العروض الخاصة وتدريب الطهاة.

وشهدت المرحلة الأولى حصول 30 فندقاً في أبوظبي على شهادة «المطبخ الإماراتي»، لينضم إليها أكثر من 20 فندقاً في المرحلة الثانية.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في الدائرة: يجسد نجاح برنامج المطبخ الإماراتي مدى الاهتمام باستكشاف المزيد من التجارب الأصيلة المستوحاة من الثقافة الإماراتية العريقة. ونسعى إلى زيادة عدد الأطباق الإماراتية التي تقدمها المنشآت الفندقية في العاصمة حتى يتمكن الجمهور من تذوقها والتعرف على نكهاتها ومكوناتها، وارتباطها بهويتنا وتقاليدنا وكرم الضيافة المحلية.

وتحتفي المرحلة الثانية من البرنامج بالتنوع الثقافي للمجتمع المحلي عبر ابتكار قائمة من الأطباق التي تجمع بين الوصفات الإماراتية والكلاسيكية من أنحاء العالم.

وأشارت الشيف الإماراتية خلود إلى أن الطهي الإماراتي يحمل أهمية وجدانية، إضافية لارتباطه بذكريات الماضي والطفولة وتعلم أسرار المأكولات التقليدية من الأمهات والجدات. وذكرت أن كل طبق يروي قصة تود مشاركتها مع الطهاة والجمهور عبر شرح أساليب إعداد وتقديم المأكولات التقليدية.

وتستمر فعاليات المرحلة الثانية من برنامج المطبخ الإماراتي حتى نهاية 2021، حيث يمكن الاستمتاع بالعروض الخاصة وقائمة الأطباق الهجينة في المطاعم المشاركة حتى 30 نوفمبر المقبل.